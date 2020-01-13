В северо-западном регионе Саудовской Аравии, провинции Табук, выпал снег, сообщает Arab news.

«Посетители региона, а также местные жители наслаждались редким снегопадом. Дороги, особенно те, которые вели к горе Аллуз, были забиты машинами», - отмечает издание.

В то время как органы безопасности, дорожного движения и здравоохранения присутствовали в разных местах для организации дорожного движения и предоставления необходимых услуг, директор по транспорту Мухаммед бин Али аль-Наджар предостерег граждан от движения по крутым, скользким горным дорогам. Он также призвал водителей соблюдать ограничения скорости и обращаться к властям за помощью или информацией.

Представитель гражданской обороны в Табуке Мамдух Аль-Енизи посоветовал жителям избегать долин и не подниматься на высокие заснеженные места.

Департамент здравоохранения в Табуке развернул полностью оборудованные группы скорой помощи в этих районах.