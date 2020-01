Стали известны все номинанты на премию Американской киноакадемии «Оскар» в 2020 году. Трансляция оглашения велась на YouTube-канале киноакадемии, перечень опубликован на сайте награды, передает 112 Украина.

Так, лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Джокер», «Однажды в... Голливуде» и «1917».

Список претендентов на «Оскар» в этом году выглядит так:

Лучший фильм

«Аутсайдеры»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1977»

«Однажды в ... Голливуде»

«Паразиты»

Лучшая мужская роль

Антонио Бандерас, «Боль и слава»

Леонардо Ди Каприо, «Однажды в ... Голливуде»

Адам Драйвер, «Брачная история»

Хоакин Феникс, «Джокер»

Джонатан Прайс, «Два Папы»

Лучшая мужская роль второго плана

Брэд Питт, «Однажды в ... Голливуде»

Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс, «Два Папы»

Аль Пачино, «Ирландец»

Джо Пеши, «Ирландец»

Лучшая женская роль

Синтия Эриво, «Гарриет»

Скарлетт Йоханссон, «Брачная история»

Сирша Ронан, «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон, «Секс-бомба»

Рене Зеллвегер, «Джуди»

Лучшая женская роль второго плана

Кэти Бейтс, «Дело Ричарда Джуэлла»

Лора Дерн, «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон, «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью, «Маленькие женщины»

Марго Робби, «Секс-бомба»

Лучший режиссер

Квентин Тарантино («Однажды ... в Голливуде»)

Сэм Мендес («1917»)

Мартин Скорсезе («Ирландец»)

Тодд Филлипс («Джокер»)

Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Лучший оригинальный сценарий

«Ножи наголо»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды ... в Голливуде»

«Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

Лучшая песня

Can’t Let You Throw Yourself Away, «История игрушек 4»

(I’m Gonna) Love Me Again, «Рокэтмен»

I’m Standing With You, «Прорыв»

Into The Unknown, «Холодное сердце 2»

Stand Up, «Гарриет»

Лучшая музыка к фильму

«Брачная история»

«1917»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Звездные войны: Скайуокер. Восхождение»

Лучший фильм на иностранном языке

«Тело Христово» (Польша)

«Мир меда» (Северная Македония)

«Отверженные» (Франция)

«Боль и слава» (Испания)

«Паразиты» (Южная Корея)

Лучший анимационный полнометражный фильм

«История игрушек 4»

«Как приручить дракона 3»

«Мистер Линк: Потерянное звено эволюции»

«Я потерял тело»

«Клаус»

Лучший анимационный короткометражный фильм

Дочь

Любовь к волосам

Китбуль

Незабываемый

Сестра

Лучший документальный полнометражный фильм

«Американская фабрика»

«Мир меда»

«Пещера»

«На грани демократии»

«Для Сами»

Лучший документальный короткометражный фильм

In the abcence («При отсутствии»)

Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) («Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)»

Life overtakes me («Жизнь обгоняет меня»)

St. Louis Superman («Сент Луис Супермен»)

Walk Run Cha-Cha («Прогулка походкой Ча-Ча»)

Лучший художественный короткометражный фильм

Brotherhood («Братство»)

Nefta football club («Футбольний клуб «Нефта»)

The neighbors window («Вікно сусідів»)

Saria («Сарія»)

Sister («Сестра»)

Лучшая работа художника-постановщика

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Однажды... в Голливуде»

«Паразиты»

Лучшая операторская работа

«Ирландец»

«Джокер»

«Однажды в ... Голливуде»

«1977»

«Маяк»

Лучший монтаж

«Аутсайдеры»

«Джокер»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Паразиты»

Лучший звук

«Аутсайдеры»

«К звездам»

«Джокер»

«1977»

«Однажды ... в Голливуде»

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король лев»

«1917»

«Звездные войны: Скайуокер. Восхождение»

Лучший дизайн костюмов

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Однажды в ... Голливуде»

Лучший грим и прически

«Секс-бомба»

«Джокер»

«Джуди»

«Малефисента: Повелительница тьмы»

«1917»

Напомним, ранее в Голливуде состоялась 77-я церемония вручения кинонаграды «Золотой глобус»: среди победителей – сериал «Чернобыль».

В этом году церемония вручения премии «Оскар», на которой объявят победителей, пройдет 9 февраля и снова останется без ведущего.