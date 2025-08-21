Гаряча доба на фронті: рекорд атак під Покровським та Лиманом

Минулої доби ситуація на фронті була однією з найнапруженіших за останні тижні. Російські війська активізували наступальні дії, здійснили масовані обстріли та авіаудари, однак українські захисники не лише втримали позиції, а й завдали потужних ударів у відповідь.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 20 серпня зафіксовано 167 боєзіткнень. Ворог здійснив два ракетні удари, випустивши п’ять ракет, 61 авіаційний наліт та скинув 127 керованих авіабомб. Загалом було зафіксовано понад 5,4 тисячі обстрілів, серед яких 123 – із реактивних систем залпового вогню. Також росіяни застосували майже 6 тисяч дронів-камікадзе.

Під авіаційні удари потрапили населені пункти Стара Гута та Нова Гута на Сумщині, Білогір’я, Оріхів і Приморське на Запоріжжі, а також Бургунка, Миколаївка та Львове на Херсонщині.

Сили оборони завдали точних ударів по семи районах зосередження техніки та живої сили окупантів. Знищено чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління противника.

Найгарячіші напрямки

Лиманський – 33 спроби штурмів біля Карпівки, Рідкодуба, Мирного, Торського, а також у напрямках Ольгівки, Шандриголового та Дронівки.

Покровський – рекордні 53 бої поблизу Володимирівки, Никанорівки, Федорівки, Лисівки, Удачного та інших населених пунктів.

Новопавлівський – 28 атак у районах Толстого, Вільного Поля, Воскресенки та Зеленого Поля.

Південно-Слобожанський – дев’ять атак біля Вовчанська, Амбарного та Катеринівки.

На інших напрямках також точилися запеклі бої, зокрема на Куп’янському, Сіверському та Торецькому.

Втрати противника за добу склали: 830 військових, 5 бронемашин, 41 артсистему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 315 дронів, 114 одиниць автотехніки та спецтехніку.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч проти 21 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети.