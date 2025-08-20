Прем’єр Швеції пояснив, які гарантії безпеки Стокгольм може надати Києву

Швеція заявила про готовність зробити внесок до гарантій безпеки України після самітів у Вашингтоні, зокрема, у забезпеченні повітряною розвідкою та військово-морськими ресурсами.

Про це прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив в інтерв’ю Sveriges Radio.

Він зауважив, що економічні та військові партнери України “твердо стоять на її боці саме зараз, коли це може бути перевірено в дійсно критичній ситуації”.

Крістерссон додав, що Швеція може сприяти посиленню української оборони за рахунок передачі засобів для повітряної розвідки та морських ресурсів.

Однак він висловив сумнів щодо доцільності відправки шведських військових до України.

– Я не думаю, що йдеться про перекидання дуже великих військ з інших країн до України, а про те, щоб Україна сама могла нести відповідальність за свою країну настільки переконливо, що Росія не спробує це зробити знову, – наголосив Крістерссон.

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Німеччини, Фінляндії, Британії, Італії, голови Єврокомісії та генерального секретаря НАТО.

Центральною темою перемовин стали гарантії безпеки для України. Союзники обговорювали можливість створення механізму гарантій, подібного до статті 5 НАТО, однак поза межами Альянсу.

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь Вашингтона у гарантіях безпеки, але наголосив, що головне навантаження повинні взяти на себе європейські партнери. Однак він виключив можливість відправки американських військових до України.

"Коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування на території України. Після переговорів близько десяти країн погодилися відправити свої війська та ухвалили рішення направити військових планувальників до США для консультацій.