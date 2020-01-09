В этом году церемония вручения премии «Оскар», которая состоится 9 февраля, снова пройдет без ведущего.
Об этом сообщается в Twitter киноакадемии.
This year’s #Oscars at a glance:— The Academy (@TheAcademy) 8. ledna 2020
✅ Stars
✅ Performances
✅ Surprises
🚫 Host
See you Feb. 9th!
В сообщении напротив слов «звезды», «представление» и «сюрпризы» написано «да», а в строке с «ведущим» - «нет».
Это уже третий случай за историю проведения премии.
В прошлом году церемонию должен был вести комик Кевин Харт, однако после скандала с его гомофобными твитами девятилетней давности, Харт отказался от роли ведущего. В этом году организаторы поручат объявлять со сцены категории и вручать статуэтки знаменитостям высшего эшелона.
В первый раз «Оскар» оставался без ведущего в 1989 году.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время