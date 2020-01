В этом году церемония вручения премии «Оскар», которая состоится 9 февраля, снова пройдет без ведущего.

Об этом сообщается в Twitter киноакадемии.

This year’s #Oscars at a glance:



✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

🚫 Host



See you Feb. 9th!