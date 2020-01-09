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В этом году церемония вручения премии «Оскар», которая состоится 9 февраля, снова пройдет без ведущего.  

Об этом сообщается в Twitter киноакадемии.

 


 

 

В сообщении напротив слов «звезды», «представление» и «сюрпризы» написано «да», а в строке с «ведущим»  - «нет».

Это уже третий случай за историю проведения премии.

В прошлом году церемонию должен был вести комик Кевин Харт, однако после скандала  с его гомофобными твитами девятилетней давности, Харт отказался от роли ведущего. В этом году организаторы поручат объявлять со сцены категории и вручать статуэтки знаменитостям высшего эшелона.

В первый раз «Оскар» оставался без ведущего в 1989 году.
ForUm

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