В этом году церемония вручения премии «Оскар», которая состоится 9 февраля, снова пройдет без ведущего.

Об этом сообщается в Twitter киноакадемии.

This year’s #Oscars at a glance:



✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

🚫 Host



See you Feb. 9th! — The Academy (@TheAcademy) 8. ledna 2020





В сообщении напротив слов «звезды», «представление» и «сюрпризы» написано «да», а в строке с «ведущим» - «нет».

Это уже третий случай за историю проведения премии.

В прошлом году церемонию должен был вести комик Кевин Харт, однако после скандала с его гомофобными твитами девятилетней давности, Харт отказался от роли ведущего. В этом году организаторы поручат объявлять со сцены категории и вручать статуэтки знаменитостям высшего эшелона.

В первый раз «Оскар» оставался без ведущего в 1989 году.