В Черновцах община храма Всех Святых объявила о начале сбора средств на строительство храма УПЦ с центром социальной помощи беременным.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, инициативу строительства центра материнства и храма Всех Святых поддержал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Более полутора лет община Всех Святых обращалась к депутатам Черновицкого городского совета с просьбой выделить земельный участок на улице Ровенской у роддома, или в другом месте, для строительства храмового комплекса и социального центра помощи малообеспеченным, беременным женщинам, детям-сиротам, старикам и тем, кто нуждается в нашей с вами поддержке и помощи», - рассказал староста общины, Назар Горук.

Он напомнил, что в поддержку строительства было собрано было около 3000 подписей неравнодушных граждан, однако депутаты отказались рассматривать на сессии обращение инициативной группы и просьбу о выделении земельного участка.

«С десяток депутатских и чиновничьих комиссий, сессионных дней, выступлений, дискуссий, уговоров, к сожалению, не дали результата. Мы не смогли достучаться до жестоких депутатских сердец. Мы решили начать сбор средств на покупку земельного участка для строительства храмового комплекса и социального центра помощи малообеспеченным в Черновцах. Нам нужно собрать немалую сумму.

Кто-то скажет: это нереально, сложно, невозможно! Но мы знаем: что невозможно людям, то возможно Богу! И Бог каждому воздаст сторицей даже за маленькое добро», - говорится в обращении общины.

Желающие помочь в строительстве могут перечислить средства на карту Приват-банка: 4731 2191 1407 7476. Карта оформлена на старосту общины Горук Назара.