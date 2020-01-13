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Глава Православной Церкви Украины Епифаний Думенко освятил более 20 тысяч икон «Покрова воинская», на которых изображены Мазепа, воины УПА, АТО и активисты Майдана.

Фото: ПЦУ

Как сообщается на Facebook-странице Синодального управления военного духовенства ПЦУ, «это особые иконы, созданные специально для молитвенных нужд украинских военнослужащих».

Первый заместитель председателя Синодального управления военного духовенства ПЦУ протоиерей Тарас Мельник рассказал, что было принято решение написать новую икону – с новыми героями (воинами УПА, АТО и майдановцами – Ред.).

По его словам, «военные задали вопрос: можем ли мы написать новую икону. Потому что сегодня мы имеем много новых героев. Сегодня начинает твориться новая история нашей страны. Было принято решение написать эту икону».

Более 20 тысяч копий иконы «Пресвятой Богородицы – покровительницы украинских воинов» было изготовлено в рамках акции ПЦУ «Воины под покровом Богородицы» при поддержке бизнесмена Робертаса Габуласа, председателя Благотворительного фонда «Корона князей Острожских» в декабре прошлого года.
ForUm

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