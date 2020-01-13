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Киевские духовные школы сегодня отмечают память святителя Петра Могилы, митрополита Киевского – основателя Киевских духовных школ, а также выпускника КДА святителя Досифея, митрополита Загребского, исповедника.

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, Богослужение в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери возглавил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр, которому сослужили клирики храма, учащиеся и воспитанники Киевских духовных школ в священническом сане.

На литургии также присутствовали преподаватели, студенты, воспитанники КДАиС и прихожане академического храма.

Богослужебные песнопения исполнял академический хор под управлением архимандрита Леонтия (Тупкало).

Присутствующие поздравили с днем тезоименитства благочинного храма архимандрита Досифея и иеродиакона Петра (Цюру). Владыка ректор рассказал верующим об особенной роли и заслугах основателя Киевских духовных школ – святителя Петра Могилы.
ForUm

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