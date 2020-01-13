В Нежине в Свято-Введенском женском монастыре 10 января верующие Украинской Православной Церкви почтили память преподобной Смарагды, исповедницы Нежинской.
Фото: Нежинская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, Божественную литургию возглавил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент. Ему сослужили представители епископата и духовенство.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
После завершения литургии состоялся молебен перед ракой с мощами преподобной Смарагды.
Митрополит Климент обратился к пастве со словом проповеди и благословил всех.
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