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В Нежине в Свято-Введенском женском монастыре 10 января верующие Украинской Православной Церкви почтили память преподобной Смарагды, исповедницы Нежинской.

Фото: Нежинская епархия 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, Божественную литургию возглавил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После завершения литургии состоялся молебен перед ракой с мощами преподобной Смарагды.

Митрополит Климент обратился к пастве со словом проповеди и благословил всех.
ForUm

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