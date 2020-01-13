Вчера, 12 января, в селе Новгородское Тростянецкого района Сумской области на железнодорожной станции «Боромля» произошел пожар в кабине дизель-поезда сообщением «Сумы- Мерчик», сообщает пресс-служба ГосЧС.



По словам свидетелей происшествия, персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей. Вагон горящего поезда отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами отбуксировали на станцию ​​«Смородино».

Преодолев расстояние в 10 км, к месту происшествия прибыла местная пожарная команда из с. Боромля, а из районного центра (расстояние до 25 км) прибыл дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части. В 16:08 пожар удалось локализовать, в 16:58 - ликвидировать.



Повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 кв. м. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки тепловоза. Погибшие и травмированные отсутствуют. Задержки в движении не было.