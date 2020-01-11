Киев вошел в ТОП-100 самых технологичных городов мира. Об этом говорится в совместном исследовании Обсерватории Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологий и дизайна, сообщает УНИАН.

Как сообщается, на первом месте оказался Сингапур, за ним следует Цюрих, Осло, Женева.

Пятерку лидеров замыкает Копенгаген. На шестой строчке рейтинга оказался Окленд, далее Тайбэй, Хельсинки, Бильбао и Дюссельдорф.

Отметим, что Киев также оказался в этом рейтинге, заняв всего лишь 92 место. При подсчетах учитывались уровень здравоохранения и обеспечения безопасности, мобильность, общественная активность и пр.