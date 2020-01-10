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В Свято-Успенской Святогорской лавре в актовом зале обители состоялся прием колядников.

Фото: svlavra.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, наместника обители, митрополита Арсения поздравило более 600 человек. Поздравления и колядки, авторские произведения, музыкальные, коллективные и сольные номера прозвучали на украинском, русском, румынском, польском, сербском языках.

«Поделиться радостью о родившемся Богомладенце приехали паломники из Харькова, Луганска, из Буковины», - сообщили в Святогорской лавре.

Митрополит Арсений каждому вручил рождественский подарок.
ForUm

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