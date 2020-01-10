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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии с официальным запросом начать рассмотрение иска против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщается на сайте WADA, передает Укринформ.

«WADA подтверждает, что сегодня подала официальный запрос на арбитраж в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, для разрешения спора, связанного с делом о несоблюдении требований со стороны РУСАДА», - говорится в заявлении.

Как отмечается, запрос спортивного арбитража был подан в соответствии со специальными положениями, которые применяются к арбитражной процедуре, согласно кодексу CAS.

Напомним, 9 декабря 2019 исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, Россия дисквалифицирована на 4 года на главные международные спортивные турниры. Также запрещено проводить большие международные турниры на территории РФ, подавать заявки на их проведение, присутствовать на международных турнирах госчиновникам РФ, сотрудникам Олимпийского, Паралимпийского комитетов России. Соответствующее решение было единогласно принято Исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.

Теперь российские атлеты не смогут под флагом своей страны выступать на таких мероприятиях, как например, Летние олимпийские игры 2020 года в Токио и на Чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Однако спортсмены, которые докажут, что они не употребляли допинг, смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
ForUm

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