На КПВВ «Майорское» оперативные сотрудники Госпогранслужбы инициировали переосвидетельствование автомобиля «Дэу Ланос», прибывшего под управлением гражданина Украины с неподконтрольной территории.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства, в ходе углубленного досмотра в личных вещах водителя (в банке со смесью для кузовных работ) правоохранители совместно с сотрудниками СБУ обнаружили два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 граммов, похожего на взрывчатку пластид.

«Продолжаются неотложные следственные действия. Водителя и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку – выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят возможные террористические акции на территории Украины», - говорится в сообщении.

С технической точки зрения наиболее точным определением является термин пластическое взрывчатое вещество. Слово «пластид» для обозначения взрывчатки данного типа используется в основном ошибочно, как разговорное. Такого вида взрывчатка обычно дороже традиционной, поэтому ее не используют для производства снарядов, зато спектр ее применения – военное и инженерное дело, в основном для подрыва конструкций.

По данному факту в полицию направлено сообщение о выявленном уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».