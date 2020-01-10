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Архиерей Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим (Мендзелопулос) объяснил причины своего пребывания на литургии, во время которой Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II помянул главу ПЦУ Епифания Думенко.

Фото: newpost.gr

Владыка Серафим подтвердил, что считает Предстоятелем Украинской Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщается в письме митрополита, которое опубликовало интернет-издание Vima Orthodoxias.

«Митрополит Пирейский признает единственным каноническим Митрополитом Киевским Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия и Священного Синода при нем, и считает акты принятия перебежчиков отлученного и анафематствованного монаха Филарета Денисенко и отлученного священника Николая-Макария Малетича, канонически недействительными», – подчеркнул иерарх Элладской Церкви.

Он пояснил, что считает действия Фанара в Украине неканоническими, но «не несуществующими, потому что Священный Синод Константинопольского патриархата является конечно же хранителем Божественной Благодати, он имеет данное Господом каноническое право "вязать и решить" с учетом Святых Канонов».

По словам митрополита Серафима, любые возможные антиканонические решения Синода Константинопольского Патриархата «не отзываются в зависимости от воли каждого возражающего и волнующегося верующего, а определённым каноническим органом в соответствии со Священными Канонами, то есть созванным Всеправославным (Вселенским) Собором».

«Что же касается неуставных сослужений с папистами и унитами мирян новой структуры в Украине, – это действия, свидетельствующие об ошибке Священного Синода, который доверил настолько неискушенным, неумелым и глупым людям великое сокровище Автокефалии», – заявил греческий архиерей.

Свое участие 6 января 2020 года в богослужении, на котором поминали главу ПЦУ, иерарх Элладской Церкви объяснил тем, что «не имел никаких полномочий навязывать Блаженнейшему Архиепископу Афинскому свою позицию, и тем более прервать общение с Ним».

Он также напомнил, что всегда выступал в защиту канонов Церкви: публично осудил Критский Собор, сурово осуждает ересь синкретического экуменизма межхристианского и межрелигиозного, со множеством выступлений против руководителей ересей; а с 2018 года «продемонстрировал истинный правовой и канонический масштаб украинского вопроса» и публично возразил, что Синод Константинопольского патриархата «неверно истолковал <…> Правила 4-го Вселенского Собора и не принял во внимание Каноны Карфагенского собора, нарушая тем самым принцип идентичности наказаний, который является объединяющим элементом Православных Автокефальных Церквей».
ForUm

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