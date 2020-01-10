Офис генерального прокурора опровергает информацию, распространенную в социальной сети Facebook о звонке члена экипажа своим родственникам в момент падения самолета рейса Тегеран-Киев. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Так, 8 января 2020 в сети Интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS 752 Тегеран - Киев сделал звонок своей матери и сказал, что самолет падает из-за обстрела.

«Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий», - заявили в ОГП.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.

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