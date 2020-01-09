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Посол Израиля в Украине Джоэль Лион проводит контрпродуктивную публичную дискуссию по внутренним вопросам украинской политики, заявил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко во время встречи в Министерстве иностранных дел Израиля привлек внимание израильской стороны к украинской позиции, что общественные дебаты, проведенные послом Израиля по внутренним вопросам украинской политики, в частности в контексте совместного заявления послов Израиля и Республики Польша в Украине от 2 января 2020 года, является контрпродуктивным», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Посол Украины подчеркнул, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из главных приоритетов государственной политики Украины. Обсуждения в этой области должны проводиться на уровне историков и экспертов.

Ранее МИД Украины в ходе беседы с послом Польши в Украине Бортошем Цихоцким также обратил внимание на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые «активно пропагандировали этнические чистки», а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к «поиску правды» в этом вопросе.
ForUm

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