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В столичном Свято-Пантелеимоновском женском монастыре (Феофания) 9 января, в день памяти святого архидиакона и первомученика Стефана, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, за богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

Предстоятелю сослужили представители епископата и духовенство обители. За богослужением также молились настоятельница монастыря игуменья Елизавета (Андреева) с сестрами, паломники и прихожане обители.

Также в этот день почитается память преподобного Вонифатия Киевского, подвижника Пантелеимоновского монастыря, который жил в 1785-1871 годах. Он отличался подвижнической жизнью, благотворительностью, прозорливостью и приложил много усилий для обустройства монастыря. 20 февраля 2011 года по случаю причисления к лику святых преподобного Вонифатия Киевского состоялись торжества, которые возглавил Блаженнейший Митрополит Владимир.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил насельниц, прихожан и паломников обители с праздником и благословил всех присутствующих.

Как сообщалось, 8 января, в день памяти Собора Пресвятой Богородицы, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова в районе Оболонь.
ForUm

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