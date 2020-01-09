В Херсонской епархии состоялись празднования в честь местночтимой иконы Божией Матери «Трех радостей».

Фото: Херсонская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Херсонской епархии, чудотворная икона находится в Музыковском Покровском монастыре.

«Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн посетил Покровский мужской монастырь и совершил в нем Божественную Литургию. За богослужением владыке сослужили наместник монастыря архимандрит Иаков (Болинский) с братией, священники епархии и гости.

После Литургии митрополит Иоанн совершил молебен перед главной святыней монастыря - чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Трех радостей». В своем слове владыка сердечно поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым и пожелал, чтобы Пресвятая Богородица Своим благодатным покровом покрывала святую обитель, всех подвизающихся в ней и приходящих в нее на молитву» - сообщили на сайте епархии.

К иконе Пресвятой Богородицы «Трех радостей» с особой надеждой приходят пострадавшие от клеветы, разлученные с близкими, потерявшие накопленное трудом; от нее ждут помощи в различных семейных нуждах, поскольку она считается покровительницей семейного благополучия.

Фото: Херсонская епархия

*** Икона Божией Матери «Трех радостей» была подарена Покровскому мужскому монастырю через некоторое время после его открытия (14 октября 2010 г.) благочестивой жительницей с. Музыковки Надеждой. Икона являлась родовой святыней ее семьи и передавалась из поколения в поколение по женской линии.

На иконе Божия Матерь изображена с Предвечным Младенцем на коленях, а слева – Иоанн Предтеча, взирающий на Богомладенца с любовью.

В начале XVIII столетия некий благочестивый живописец привез из Италии список с иконы, изображающей Святое Семейство. Этот образ он оставил в Москве у своего родственника, священника Троицкой, на Грязях, церкви. Впоследствии священник пожертвовал привезенный ему образ в свою приходскую церковь. Здесь икона была помещена на паперти, над входом в церковь.

Через сорок лет Божия благодать прославила икону дивными знамениями.

Предание гласит, что однажды на некую знатную женщину за короткий промежуток времени обрушилось сразу несколько несчастий – муж ее был оклеветан и отправлен в ссылку, имение отобрано в казну, а единственный любимый сын, опора и утешение несчастной женщины, во время войны попал в плен. Оказавшись в безвыходном положении, бедная женщина обратилась с горячей молитвой к Царице Небесной, прося Ее милостивого заступления.

Владычица Небесная услышала слезные моления несчастной – однажды во сне женщина услышала голос, повелевающий ей отыскать икону Святого Семейства и помолиться перед ней. Долго искала скорбящая женщина образ по московским церквам и нашла его, наконец, на паперти Троицкой церкви на Покровке. Усердно помолившись Пресвятой Деве, она вскоре получила три радостных известия: муж ее был оправдан и возвращен из ссылки, сын освобожден из плена и имение возвращено из казны. Отсюда и пошло наименование иконы – «Трех Радостей».

Так как святыня была очень ветхой, то ее отправили на реставрацию.

14 октября 2011 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, икона вернулась в монастырь в обновленном виде и по благословению архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна на второй день праздника Рождества Христова в обители установлен день празднования в честь этой иконы.

Празднование иконы Божией Матери «Трех Радостей» совершается 8 января.