Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина потребует, чтобы расследование авиакатастрофы рейса PS 752 по маршруту Тегеран-Киев проводилось в максимально публичной плоскости.

Об этом он сказал во время брифинга в среду, сообщает Укринформ.

«Мы, безусловно, будем требовать, чтобы это расследование проводилось в максимально публичной плоскости, чтобы все публичные международные организации, которые способны будут обеспечить или усилить доверие к этому расследованию, были вовлечены», - подчеркнул Гончарук.

В то же время он назвал манипуляциями высказывания каких-либо версий до официального выяснения причин авиакатастрофы.

«Давайте не будем распространять сейчас слухи. Расследование будет проводиться многими группами. Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства, и мы, конечно, уже подали необходимые ходатайства для того, чтобы присоединиться к этому расследованию на территории Ирана. Конечно, проведение расследования прежде всего должно происходить на месте трагедии», - рассказал Гончарук.

«Но официально о конфигурации проведения этого расследования, я думаю, что мы сообщим позже. Сейчас проходят консультации, официальные процедуры для того, чтобы договориться с третьими сторонами, собственно, с иранской стороной об этой конфигурации», - добавил Премьер-министр Украины.

Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что до проведения расследования должны быть обязательно привлечены страны, граждане которых стали жертвами этой авиакатастрофы.

«Более того, я хотел бы обратить внимание, что должны быть привлечены специалисты именно компании Boeing, которой принадлежит производство самолета, и они должны быть привлечены к работе этой комиссии», - добавил Данилов.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На рейс сели 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Посольство Украины в Иране заявило, что на данный момент версия теракта или ракетной атаки в качестве причины авиакатастрофы исключена.

В МАУ заявили, что самолет прошел плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.