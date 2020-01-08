Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что два человека не сели на самолет Boeing 737, разбившийся в Тегеране.

«Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана. Имена тех, кто сидел, СНБО имеет», - сказал он во время пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

Данилов уточнил, что эти лица не являются гражданами Украины.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что список пассажиров, находившихся в самолете, в скором времени опубликуют.

«По протоколу это делает авиакомпания. Мы предварительно уже имеем эту информацию, конечно, ведем необходимую работу. Но список появиться у вас в публичной плоскости буквально через несколько часов, как мы ожидаем», - отметил он.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.