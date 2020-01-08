Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» обнародовала имена членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Иране.
Пилоты:
Наумкин Алексей Евгеньевич;
Гапоненко Владимир Иванович;
Хоменко Сергей Анатольевич.
Бортпроводники:
Статник Екатерина Олеговна;
Матьков Игорь Валерьевич;
Микитюк Мария Михайловна;
Лихно Денис Михайлович;
Овчарук Валерия Евгеньевна;
Сологуб Юлия Николаевна.
Напомним, ранее иранское агентство новостей ISNA опубликовало список пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном.
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