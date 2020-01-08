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Впервые за последние пять лет в эфире телеканалов «112 Украина» и «Интер» прозвучат поздравления детей и духовенства из Донецкого Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви.

Фото: ua.igotoworld.com

Трансляция состоится в рамках телемарафона «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», в рамках которого осуществляются прямые включения из Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской лавр, Голосеевского монастыря, сообщает Центр информации УПЦ.

По словам координатора этого проекта и советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, подобные проекты сейчас особо актуальны и находятся в приоритете у президента Украины Владимира Зеленского, который настроен на примирение и объединение украинцев.

Как сообщалось, УПЦ в Рождественские праздники принимает в Киеве и Почаеве более 100 детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, с инициативой акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» выступил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, которого поддержал известный рок-музыкант Олег Карамазов. 

«Мы сейчас работаем над платформой национального примирения и единства. Одна из ключевых программ в ней - программа "быстрых шагов". Это то, что мы можем сделать прямо сейчас, в том числе, по отношению к детям. Ведь на Донбассе уже выросло целое поколение, которое кроме войны ничего не видело. Давайте подарим им настоящий праздник! Это же здорово и в духе Рождества!», - сказал Сивохо.

«В столицу приехала первая группа детей из Красногоровки. Мы отвезли их во Дворец спорта на большое ледовое шоу "Диснея". А уже к ужину их на Тернопольщине встретила братия Почаевской лавры. В монастыре они проведут рождественские праздники, будут экскурсии по краю, Лавра, колядки, общение со сверстниками. Сегодня приехала вторая группа, которая встретит Рождество в Киеве. Это дети из прифронтовых посёлков Зайцево, Майорск, Жованка, Пески-2 и Бахмутка. Они побывают на Рождественской елке в Оперном театре, после чего их ждёт Киево-Печерская лавра. Проживать ребята будут в Свято-Покровском Голосеевском монастыре, где их встретят воспитанники монастырского духовно-ремесленного училища имени святого преподобного Иоанна Дамаскина», - говорит Олег Карамазов.
ForUm

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