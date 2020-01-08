На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января, Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, которая родила Спасителя всего мира.

Икона

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, это собрание верующих было названо собором Пресвятой Богородицы.

В празднование Собора вспоминается память святого Иосифа Обручника, царя Давида предка по плоти Господа Иисуса Христа, и святого Иакова, брата Господнего, сына от первого брака святого Иосифа Обручника.

Святой Иаков сопровождал вместе с отцом своим Иосифом Божью Матерь и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет. Установление этого празднования относится к древним временам Христианской Церкви.