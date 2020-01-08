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В столицу Ливии Триполи для поддержки армии правительства национального согласия Фаиза Сараджа прибыли первые отряды Вооруженных сил Турции.

Об этом сообщает портал AfrigateNews со ссылкой на командующего силами тыловой поддержки правительственных войск в военной кампании «Вулкан гнева» Насера Аммара, передает российское информагентство ТАСС.

«После того как первая группа турецких войск прибыла в столицу страны, наши силы теперь смогут нанести большой урон ливийской армии», - сказал Аммар.

По его словам, правительственные силы могут наносить удары по самолетам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, «чувствуя поддержку за спиной».

После налетов на контролируемый Хафтаром аэродром Эль-Ватыя в рамках кампании «Вулкан гнева», правительственные войска планируют разбомбить другие базы армии Хафтара, на значительном расстоянии от столицы.

Ранее сообщалось, что высокий представитель Евросоюза по внешним связям Джозеп Боррелл, а также министры иностранных дел стран Франции, Германии, Великобритании и Италии призвали Турцию прекратить вмешательство во внутренние дела Ливии.

6 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале процесса перебрасывания своих войск в Ливию.
ForUm

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