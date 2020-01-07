также в разделеРелигия
Митрополит Антоний поделился воспоминаниями из детства о праздновании Рождества 8
Митрополит Антоний напомнил, что Рождество призывает каждого сделать все для наступления мира 7
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают праздник Рождества Христова 7
УПЦ 6-9 января дарит праздник школьникам Донбасса - акция «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» 62
УПЦ на Рождество в Киеве и Почаеве принимает 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе 56
Управляющий делами УПЦ рассказал, что нужно успеть сделать за 5 минут до Рождества 24
Митрополит Антоний: Рождество Христово - это событие, с которого начинается жизнь каждого человека 13
На Тернопольщине около 120 представителей ПЦУ сбили колокол и избили верующих УПЦ 74
В Черногории тысячи православных вышли на протест против законопроекта о религиозной собственности 21
Сестры милосердия передали подарки от Митрополита Онуфрия в больницы Киева 21
Митрополит Антоний назвал 9 аргументов, которые доказывают несостоятельность Томоса ПЦУ 65
Предстоятель Кипрской Церкви пройдет курс лечения от онкологического заболевания в США 15
На Винниччине священник УПЦ отпел офицера ВСУ 20
Преподаватель Киевских духовных школ рассказал, что важно успеть сделать в последние дни поста 16
Митрополит Антоний рассказал, для чего Христос создал Церковь 11
В Почаеве более 200 человек из разных уголков Украины приняли участие в молодежном съезде 17
В Киеве состоится благотворительный спектакль «Отрада и Утешение» 21
В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ 94

Центр информации Украинской Православной Церкви на своих официальных страницах в Facebook и в Instagram объявил победителей челленджа к празднику Рождества Христова #встигнути_до_Різдва.

«От праздника Николая Чудотворца до Рождества Христова Вы делились своими рождественскими идеями декора храмов и домов, организовывали и проводили благотворительные акции для детей и людей с особыми потребностями, писали прекрасные стихи и разучивали колядки, проводили мастер-классы по народным ремеслам и делились своими семейными традициями», - отмечают организаторы.

Двух победителей конкурса определили в Центре информации УПЦ, а двух - сами пользователи соцсетей, по наибольшему количеству отметок «Нравится».

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Facebook страницу молодежи Свято-Алексеевского храма Одессы - за благотворительную акцию для детей «Поделись своей добротой».

Фото: Фейсбук страница молодежи Свято-Алексеевского храма Одессы

По количеству отметок «Нравится» победил Алексей Вознюк с фото праздничной Киево-Печерской лавры и стихотворением про истинную суть Рождества.

Фото: Алексей Вознюк

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Instagram @katerina_quality - за инициативу донорства крови для онкобольных.

Фото: Инстаграм / @katerina_quality

По количеству отметок «Нравится» победила матушка Татьяна Киць - за серию публикаций о подготовке и традициях празднования Рождественских праздников в семье и в церковной общине.

Фото: Татьяна Киць

«Особыми подарками хотим отметить: Валерию Левковскую - за популяризацию украинских традиций празднования Рождества за рубежом, Юлию Проволовскую - за прекрасные советы по планированию подготовки к Рождеству молодой семьи, а также молодежный хор «Элеос» Свято-Богоявленского собора Острога - за серию публикаций о жизни православного хора», - сообщили в Центре информации УПЦ.

Фото: Валерия Левковская

 

Фото: Инстаграм / молодежный хор «Элеос» 

Фото:Юлия Проволовская

Победители получат памятные подарки от Украинской Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
6
Теги