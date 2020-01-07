Центр информации Украинской Православной Церкви на своих официальных страницах в Facebook и в Instagram объявил победителей челленджа к празднику Рождества Христова #встигнути_до_Різдва.



«От праздника Николая Чудотворца до Рождества Христова Вы делились своими рождественскими идеями декора храмов и домов, организовывали и проводили благотворительные акции для детей и людей с особыми потребностями, писали прекрасные стихи и разучивали колядки, проводили мастер-классы по народным ремеслам и делились своими семейными традициями», - отмечают организаторы.

Двух победителей конкурса определили в Центре информации УПЦ, а двух - сами пользователи соцсетей, по наибольшему количеству отметок «Нравится».

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Facebook страницу молодежи Свято-Алексеевского храма Одессы - за благотворительную акцию для детей «Поделись своей добротой».

Фото: Фейсбук страница молодежи Свято-Алексеевского храма Одессы

По количеству отметок «Нравится» победил Алексей Вознюк с фото праздничной Киево-Печерской лавры и стихотворением про истинную суть Рождества.

Фото: Алексей Вознюк

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Instagram @katerina_quality - за инициативу донорства крови для онкобольных.

Фото: Инстаграм / @katerina_quality

По количеству отметок «Нравится» победила матушка Татьяна Киць - за серию публикаций о подготовке и традициях празднования Рождественских праздников в семье и в церковной общине.

Фото: Татьяна Киць

«Особыми подарками хотим отметить: Валерию Левковскую - за популяризацию украинских традиций празднования Рождества за рубежом, Юлию Проволовскую - за прекрасные советы по планированию подготовки к Рождеству молодой семьи, а также молодежный хор «Элеос» Свято-Богоявленского собора Острога - за серию публикаций о жизни православного хора», - сообщили в Центре информации УПЦ.

Фото: Валерия Левковская

Фото: Инстаграм / молодежный хор «Элеос»

Фото:Юлия Проволовская

Победители получат памятные подарки от Украинской Православной Церкви.