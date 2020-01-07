Евросоюз проведет экстренную встречу глав МИД 28 стран сообщества по ситуацие на Ближнем Востоке 10 января в Брюсселе. Об этом сообщает Twitter верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он отметил, что встреча на уровне глав МИД стран-членов ЕС была его личной инициативой.

«Я созвал экстренную встречу министров иностранных дел наших стран-членов в пятницу во второй половине дня, чтобы обсудить последние события в Иране и Ираке. ЕС сыграет свою роль для снижения напряженности в регионе», - заявил он.

Напомним, 5 января парламент Ирака принял резолюцию, в которой попросил правительство отменить просьбу к США о помощи стране.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.