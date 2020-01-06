также в разделеРелигия
Митрополит Антоний: Рождество Христово - это событие, с которого начинается жизнь каждого человека 11
На Тернопольщине около 120 представителей ПЦУ сбили колокол и избили верующих УПЦ 73
В Черногории тысячи православных вышли на протест против законопроекта о религиозной собственности 21
Сестры милосердия передали подарки от Митрополита Онуфрия в больницы Киева 21
Митрополит Антоний назвал 9 аргументов, которые доказывают несостоятельность Томоса ПЦУ 65
Предстоятель Кипрской Церкви пройдет курс лечения от онкологического заболевания в США 14
На Винниччине священник УПЦ отпел офицера ВСУ 20
Преподаватель Киевских духовных школ рассказал, что важно успеть сделать в последние дни поста 14
Митрополит Антоний рассказал, для чего Христос создал Церковь 11
В Почаеве более 200 человек из разных уголков Украины приняли участие в молодежном съезде 16
В Киеве состоится благотворительный спектакль «Отрада и Утешение» 21
В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ 94
На Запорожье пребывает ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского 27
Во Всеукраинском Совете Церквей новый глава 13
РПЦЗ опубликовала официальное обращение в поддержку Сербской Церкви в Черногории 19
Иерусалимский Патриарх пригласил Варфоломея на Совет Предстоятелей 26
Митрополит Антоний рассказал, почему ПЦУ является неканоничной и какие каноны нарушил Фанар 70
На «Интере» 6 и 7 января покажут Рождественские богослужения 11

Рождество начинается с доверия: как младенец доверяет матери, тянется и нуждается в ней, так и верующий заново рождается во Христе, вручает себя в Его руки, живет Им.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в интервью порталу «Православная жизнь».

«Приближающееся Рождество Христово - переломный момент, кульминационный. Этот праздник является точкой отсчета, новым и возможностями богообщения. Мы не будем такими, как раньше, хуже или лучше - не нам судить, но не прежними. Каждая встреча, приобретенный опыт за год, радости и беды изменили нас, поменяли наше отношение к жизни. Мы стали другими. И другими будут наши отношения с Богом, наше общение с Ним», - сказал владыка Антоний.

Он отметил, что вера строится на доверии, так и Рождество Христово начинается с доверия человека Богу.
«Господь родился в мир, чтобы усыновить человечество. Готовность жить волей Божией - признак наступившего праздника, личного рождества, перерождения. Рождество приходит к каждому, но не каждый способен прочувствовать его. Бесконечные заботы и самоволие уводят от света и радости во тьму», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управляющий делами Церкви поздравил верующих с Рождеством и пожелал сделать выбор в пользу жизни с Богом.
«Стоя на пороге Рождества, находясь в 5 минутах от праздника, остановимся на миг и сделаем осознанный выбор: жить с Богом, под Его защитой и руководством. Пусть в основе всего в жизни будет чистая радость Рождества!», - заключил владыка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
10
Теги