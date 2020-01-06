В течение 2020-го у украинцев будет аж 115 выходных и праздничных дней - это почти треть всего года.



Традиционно все официальные выходные приходятся на субботу-воскресенье, их будут переносить на понедельники, сообщает УНИАН.

Так будет с 8 Марта, Пасхой, Троицей и Днем Конституции. Еще остаются майские гуляния. Кроме 11-го января, отработок по субботам больше не предвидится. И это только рекомендации правительства.

Окончательный график для своих работников будут утверждать работодатели. Рождественские выходные в Украине продолжатся вплоть до вторника, 7-го января, включительно. За Сочельник - 6 января – придется отработать в следующую субботу.