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В Украине закрыли 439 нелегальных автозаправочных станций (АЗС) в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

По его словам, к работе по устранению нелегальных АЗС привлечено руководство всех областных государственных администраций.

«Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестованы 275,4 тонн горючего», - сообщил Гончарук.
ForUm

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