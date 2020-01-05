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В Киевской области ночью во время пожара на территории дачного кооператива Сады-2 погибли трое людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, пожар возник 5 января в 00:14 в селе Раковка Вышгородского района на территории дачного кооператива Сады - 2.

В 2:40 пожар ликвидирован на площади 56 м2. К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.
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