В Киевской области ночью во время пожара на территории дачного кооператива Сады-2 погибли трое людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, пожар возник 5 января в 00:14 в селе Раковка Вышгородского района на территории дачного кооператива Сады - 2.

В 2:40 пожар ликвидирован на площади 56 м2. К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.