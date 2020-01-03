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Краковская полиция задержала пилота дрона, который 1 января упал на крышу Мариацкой базилики, то есть Костела Девы Марии на Главном рынке в Кракове, сообщает УНИАН.

Это 24-летний турист из Украины, который в среду вечером сообщил полиции и пожарной службе о том, что потерял управление БПЛА, в результате чего тот приземлился на крыше храма.

«На место происшествия были высланы патруль полиции и пожарная служба. Пожарные сняли дрон с крыши. К счастью, дом – крыша – не были повреждены. Мы задержали этого украинца, и будем рассматривать возможность выдвижения обвинений в создании опасности для людей. Речь идет о том, что этот дрон мог упасть кому-то на голову, могла произойти трагедия», - рассказал Себастиан Глень, пресс-секретарь малопольской полиции.

Туристу может грозить штраф или год тюрьмы. Дрон весил менее, чем полкилограмма, а мужчина не был обязан иметь лицензию на его пилотирование. Себастиан Глень поясняет, что в соответствии с авиационным законодательством, такие БПЛА нельзя запускать над домами и над толпой людей: «Здесь на Рынке в Кракове всегда толпа. И практически на территории города трудно найти места свободные от больших скоплений людей или от зданий. Поэтому мы также рассматриваем возможность выдвижения обвинений на основе авиационного права».

В данный момент полиция ведет консультации по поводу выдвижения обвинений с экспертами в области авиационного законодательства.
 

 
ForUm

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