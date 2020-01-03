В Свято-Успенской Почаевской лавре 1 января, в день памяти преподобного Амфилохия, состоялся ежегодный съезд православной молодежи.

Фото: Тернопольская епархия УПЦ

В съезде приняли участие более 200 человек – из Одессы, Харькова, Киева, Ровно и других городов Украины, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии.

Мероприятие прошло в Свято-Троицком соборе обители. Возглавили форум митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий и архиепископ Шумский Иов, ректор Почаевской духовной семинарии.

Архиереи общались с молодежью, давали ответы на актуальные вопросы.

Традиция проведения новогоднего съезда молодых прихожан Украинской Православной Церкви в Почаевской лавре основана «молодежкой» Мукачевской епархии УПЦ более десяти лет назад. В дни съезда ребята посещают богослужения, проводят встречи с архиереями, собираются на совместные чаепития.