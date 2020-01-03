также в разделеРелигия
Сестры милосердия передали подарки от Митрополита Онуфрия в больницы Киева 3
Митрополит Антоний назвал 9 аргументов, которые доказывают несостоятельность Томоса ПЦУ 9
Предстоятель Кипрской Церкви пройдет курс лечения от онкологического заболевания в США 11
На Винниччине священник УПЦ отпел офицера ВСУ 12
Преподаватель Киевских духовных школ рассказал, что важно успеть сделать в последние дни поста 6
Митрополит Антоний рассказал, для чего Христос создал Церковь 11
В Почаеве более 200 человек из разных уголков Украины приняли участие в молодежном съезде 13
В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ 28
На Запорожье пребывает ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского 17
Во Всеукраинском Совете Церквей новый глава 11
РПЦЗ опубликовала официальное обращение в поддержку Сербской Церкви в Черногории 10
Иерусалимский Патриарх пригласил Варфоломея на Совет Предстоятелей 15
Митрополит Антоний рассказал, почему ПЦУ является неканоничной и какие каноны нарушил Фанар 62
На «Интере» 6 и 7 января покажут Рождественские богослужения 11
В Долине крестов впервые совершили монашеский постриг 18
Митрополит Антоний рассказал, как преодоление трудностей формирует волю человека 7
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили память преподобного Амфилохия 16
В УПЦ считают, что Элладская и Александрийская Церкви поддержали Варфоломея в признании ПЦУ из-за материальной зависимости 29

В Киевском драматическом театре пройдет спектакль «Отрада и Утешение».

Фото: newtheatre.kiev.ua

Спектакль состоится в рамках международной православной выставки-ярмарки «Свет Рождества», сообщает пресс-служба Одесской епархии.

«Спектакль рассказывает правдивую историю о женской судьбе киевской святой исповедницы Софии Гринёвой на фоне драматических испытаний ХХ века. Оставив карьеру оперной певицы, девушка уходит в монастырь и со временем становится настоятельницей женской общины «Отрада и Утешение»», - рассказали в Одесской епархии. 

Спектакль пройдет 17 января в 19.00 на сцене Украинского театра.

Билеты можно приобрести в кассах Театра, на сайтах Concert.ua и Ukrticket.

Собранные средства будут использованы на благотворительные цели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1398 грн.
14
Теги