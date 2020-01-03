Вчера, 2 января, в Киеве на улицах Ивана Франка, Вячеслава Липинского и Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врачем и волонтером Юлии Кузьменко, сообщает hromadske.

Эксперимент проводили с участием криминалистов, сотрудников правоохранительных органов и Юлии Кузьменко. Благодаря этому следственному действию хотели проверить ходьбу подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах у следователей.

Подозреваемая была одета в то, что было, вероятно, на ней в день, когда под машину журналиста Павла Шеремета подложили взрывчатку. Отметим, что убийство произошло летом, 20 июля 2016-го.

Адвокат волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено, что шли два человека. Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был Андрей Антоненко.

Добош уточнил, что следственный эксперимент до сих пор не завершен. Завтра еще будут оформлять все документально и отправлять на экспертизу. Эта часть эксперимента касалась ходьбы Юлии.

Ранее адвокат волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что получил сообщение о следственном эксперименте за час до его проведения. Планировалось, что эксперимент начнется в 18:00, однако его отложили.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош рассказал hromadske, что эксперимент не начался вовремя из-за того, что стражи порядка на к тому времени не предоставили ему видео из материалов по делу Шеремета. Поэтому он их таки получил в отличие от адвокатов других подозреваемых.

Добош рассказал hromadske, что эксперимент не начался вовремя из-за того, что правоохранители до тех пор не предоставили ему видео из материалов по делу Шеремета. Все же он их таки получил, в отличие от адвокатов других подозреваемых.

Сообщение о проведении эксперимента получили также адвокаты Яны Дугарь и Андрея Антоненко. Адвокат последнего отметил журналистке hromadske, что его подзащитный не участвует в эксперименте, и его уже увезли в следственный изолятор.

«Во-первых, нам несвоевременно сообщили. Кому-то из адвокатов сообщили за час, мне вообще не сообщили. Я приехал уже по звонку. Андрей от бесплатного адвоката отказался. Во-вторых, нам не предоставили возможность ознакомиться с материалами дела, на основе которых должны проводить эксперимент», — отметил адвокат.

Он также добавил, что поддерживает инициативу с проведением эксперимента, но только после ознакомления с материалами.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.

23 декабря Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию защиты Антоненко на арест.

24 декабря Апелляционный суд Киева оставил под стражей Кузьменко.