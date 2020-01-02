Воспитание воли чрезвычайно важно в духовной жизни.
Фото: митрополит Антоний
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).
«Человек, оказавшись перед трудностями, мобилизуется и развивается. Побежденная трудность готовит к преодолению новых, воодушевляет, вооружает уверенностью в себе.
Чем больше трудность, которую человек сумел сокрушить, тем выше её воспитательное воздействие. Преодоление слабого препятствия вполсилы особого влияния не оказывает, так же как и трудность, оказавшаяся огромной: она остается непобежденной и расслабляет волю человека», - сказал митрополит Антоний.
Он рассказал, когда усилия приносят плоды.
«В Церкви найден идеальный путь воспитания воли: пост, понуждение себя к молитве, добру, прощение обид ближним, жизнь по евангельским заповедям. Каждый сознательный шаг в нужном направлении – постоянная борьба с самим собой, дурными привычками, страстями – становится побежденной трудностью.
Мы не знаем, когда наши усилия принесут духовный плод, но мы концентрируем всю нашу волю на процессе, ведущем нас к цели», - отметил управделами УПЦ.
Митрополит Антоний провел аналогию с мастерством стрелка.
«Опытный стрелок исключительно волевым усилием держит на спуске палец, не отводя его ни на миг, перестает дышать и чувствовать. Все сосредоточено на медленном спуске курка. В таком осознанном непрерывном нажиме мобилизуются все силы. Стрелок не знает, когда произойдет выстрел», - подчеркнул он.
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