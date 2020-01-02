также в разделеРелигия
В Долине крестов впервые совершили монашеский постриг
Митрополит Антоний рассказал, как преодоление трудностей формирует волю человека 5
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили память преподобного Амфилохия 10
Митрополит Антоний сказал, что Томос принес разделения даже в семьи украинцев 14
Александр Усик заявил, что для защиты веры – необходимо ее знать 11
Глава Кипрской Церкви не ответил на приглашение на Совет Предстоятелей 45
Синод РПЦ увидел в церковной проблеме Черногории аналогию с Украиной 19
В РПЦ назвали «украинский церковный вопрос» одним из главных событий года 17
Епископский совет Черногории отлучил принявших антицерковный закон политиков от Церкви 42
Церковь заявила, что принятый в Черногории Закон о вероисповедании направлен против Православия 44
Александр Усик назвал Митрополита Онуфрия «абсолютным чемпионом в своем деле» 36
В УПЦ считают, что те, кто пытается воевать против Церкви, не думают о целостном государстве 31
УПЦ просит присоединиться к праздничным благотворительным акциям для детей и нуждающихся 13
УПЦ приглашает встретить Новый год на ночной Литургии 29
На Винничине представители ПЦУ били кастетами верующих и священнослужителей УПЦ 28
На Кировоградщине освятили храм УПЦ в честь Рождества Христового 17
На Волыни активисты ПЦУ угрожают выселить семью священника УПЦ из дома 24
Иерусалимский Патриарх пригласил главу Антиохийской Церкви на Всеправославный собор в Иорданию 35

Элладская и Александрийская Церкви признали решение Патриарха Варфоломея из-за материальной зависимости от Греции.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Klymenko Time», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Пока признали ПЦУ только <...> сателлиты Константинопольского патриархата – и Александрийская, и Элладская Церкви. Нужно еще учитывать то, что именно эти Церкви зависят, в том числе и материально, от Греческого государства. Наверное, не секрет, что духовенство греческое получает государственную зарплату, и Александрийский патриархат получает от Греции через МИД зарплату», – отмечает митрополит Антоний.

Иерарх подчеркивает, что Элладская и Александрийская Церкви не выдержали оказываемого на них внешнего давления.

«Мы видим, что церковный вопрос сейчас некоторые силы пытаются включить в большую геополитику. И таким образом решать свои какие-то очень важные, как они считают, стратегические задачи», - сказал он.

По словам митрополита, православный человек должен быть патриотом своего государства, но, несмотря на гражданскую принадлежность к тому или иному Отечеству, помнить и более важный жизненный принцип.

«Я очень люблю одно высказывание святых отцов, которое гласит следующее: "Все мы граждане Неба, но с земной пропиской". Мы должны ценить эту земную прописку, но понимать, что все же подлинное Отечество наше на Небе. И для того, чтобы его заслужить, иногда приходиться защищать свою веру и от давления сильных этого мира. Но вопрос ведь в том, что все это предполагает некий крестный путь конкретного человека, конкретной Церкви. А на крест не всем очень хочется», – резюмировал архиерей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги