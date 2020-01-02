Руководитель «Крымскотатарского ресурсного центра» Эскендер Бариев сообщил, что в аннексированном Россией Крыму официально числится лишь одна школа с изучением украинского языка – в Феодосии.

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей и это неправда, язык там не изучают», – сказал Бариев.

По его информации, в 2019 году «продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ».

«Только по официальным данным изменился статус 16 из них: 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные», – указал Бариев.

В российском Министерстве образования Крыма утверждали, что в 2018-2019 учебном году в Крыму обучается 200700 детей, из них 6100 (3,1%) обучается на крымскотатарском языке и 249 (0,2%) – на украинском. По информации Минобраза Крыма, на полуострове работают 15 школ с крымскотатарским языком обучения и одна школа с украинским языком, а также 27 школ, в которых работают 126 классов с крымскотатарским языком обучения и 5 школ, в которых работают 8 классов с украинским языком обучения.​

В августе 2018 года активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин сообщал о том, что на полуострове из 7 украинских школ, которые были до аннексии, не осталось ни одной.

Российские власти аннексированного Крыма свели к минимуму количество часов крымскотатарского и украинского языков в общеобразовательных школах. О том, что власти лишают крымских татар возможности изучать родной язык в школах, сообщали представители Меджлиса крымскотатарского народа.

При этом статья 10 принятой на полуострове после аннексии новой «конституции», придает статус государственного крымскотатарскому, украинскому и русскому языкам.