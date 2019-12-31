Олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, что его поразило при общении с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

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Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на YouTube-канал «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Он абсолютный чемпион мира в своем деле, независимо от весовой категории. Это № 1. Если говорить по боксерской меркам - это Pound-for-pound (термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, в отношении бойца, который признан лучшим вне зависимости от весовой категории- Ред.)», - сказал Александр Усик о Блаженнейшем.

«Я с ним много раз общался, общался один на один и мне очень симпатизирует его духовная сила. Я думаю, что физически он тоже достаточно сильный», - отметил известный спортсмен.

По словам Александра Усика, его поразили ответы Блаженнейшего на проблемные вопросы современной жизни, в частности его мнение о сложных политических вопросах.

«Когда я первый раз с ним встретился, мы вели с ним диалог. И у меня понятно, где-то проскакивало что-то за политику, я хотел для себя понять как человек, как он ответит на этот вопрос. Меня поразили его ответы, которые были настолько развернуты, но там не было осуждения, он не говорил: «он должен был так сделать или вот так», он не говорил какую-то точку зрения, которая должна быть, он так объяснил доходчиво, что когда я вышел, то подумал «Господи, дай, пожалуйста, чтобы в голове, чтобы оно правильно уложилось», - поделился олимпийский чемпион.

Как сообщалось ранее, Александр Усик рассказал о своем знакомстве и общении с Предстоятелем Украинской Православной Церкви в документальном проекте телеканала «Интер» «Наш Блаженнейший».