Ситуация вокруг «УкрБуда» серьезнее, чем об этом говорят, являясь частью большой проблемы тотальной коррумпированности строительной отрасли в столице. Об этом заявил вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Украины Георгий Духовичный.

«Дольщики думают о своих проблемах, но мы, архитекторы, видим проблему в городском масштабе, понимая, что этот провал на грани национального скандала. Помимо того, что государственная строительная компания обманула такое количество людей, «УкрБуд» был приближен к власти и получал заведомо незаконные площадки под строительство. Сейчас с этим будут разбираться, и, я боюсь, что степень, глубина проблем окажется значительно серьезнее, чем просто замороженные стройки», - заявил он.

«Для понимания, насколько все критично – «УкрБуд» в течение полутора лет незаконно, без разрешения, без проекта и без экспертизы менял направление выезда с Подольско-Воскресенского мостового перехода на Нижний и Верхний Вал. Это коллапс городского масштаба, не говоря уже о том, что это технически невозможно, потому что это опасно для жизни тех, кто там будет ездить - там просто не хватает места для разворота и выезда на другие дороги, и это выброс 40 тысяч автомобилей дополнительно в центр Подола в сутки. Для чего это было сделано? Всё это было сделано для того, чтобы освободить дополнительное место на Рыбальском полуострове под комплекс Рыбальский и для того, чтобы отвести земли под дополнительное перепрофилирование промзоны. То есть понимаете до чего дошел Киев? До градостроительного преступления!», - заявил специалист.

Эксперт возмущен попытками властей переложить решение проблемы замороженных строек «УкрБуда» на бюджет, обязав достроить объекты коммунальную корпорацию «Киевгорстрой».

«Вопрос не в том кто будет строить, а в том, откуда деньги. Если господин Зеленский считает, что из наших карманов, а бюджет это наши деньги – деньги налогоплательщиков, можно вынуть средства, которые украли господин Микитась сотоварищи, то я не вижу в этом перспективы. Мне очень жаль людей, которые пострадали от аферы, но я считаю, что наконец-то необходимо сделать так, чтобы за преступление ответили те, кто его совершил, а не все остальные…. Любые обещания государственных людей должны быть подкреплены конкретными действиями. Если кто-то хочет в Верховной Раде или в АП или еще где-то сброситься и дать денег, то, пожалуйста, нет проблем. Но если сегодня киевлянам предложат оплатить преступления господина Микитася, я уверен, что киевляне этого делать не захотят», - отметил он.

При этом, по мнению специалиста, нести ответственность должен не только бывший руководитель «УкрБуда» Максим Микитась, но и чиновники, который его «крышевали».

«Ответить за эту аферу должен тот, кто обеспечил «УкрБуду» зеленую улицу по всем объектам, которые они строят.

Проанализируйте, когда «расцвела» компания «УкрБуд», в какие годы, и вы сразу поймете о ком и о чем речь», - подчеркнул эксперт.

«С приходом в кресло мэра господина Кличко власть в Киеве приобрела анекдотичную форму, когда хвост виляет собакой. Как только господин Кличко назначил свои первым замом господина Никонова, одного из крупнейших застройщиков и совладельца фирмы КАН, стало понятно, кто на самом деле будет управлять городом. Я не буду называть фамилий, потому что это дело следствия. Но я знаю, что на сегодня без выплаты определенных сумм никто в Киеве не может получить документы на строительство», - рассказал он.

Духовичный рассчитывает на то, что именно нынешний скандал поможет вывести на чистую воду виновных в коррупции в строительной отрасли.

«Будем надеяться, что теперь разберутся с тем, кто облагает данью всех киевских заказчиков, застройщиков, инвесторов, кто с каждого квадратного метра получает немалые деньги, и куда эти деньги идут. И почему от Киева шарахаются нормальные западные инвесторы, и никто не хочет работать в обстановке тотальной коррупции…», - заявил специалист.

Напомним, что согласно недавнему опросу, киевляне считают, что действующий городской голова Киева Виталий Кличко не самостоятелен в принятии решений и реально не управляет городом.

В том, что Кличко самостоятельно руководит Киевом, уверены только 35% опрошенных. Еще 23% считают реальным руководителем столицы застройщика Вадима Столара, 20% считают, что городом руководят некие «смотрящие» от застройщиков, чьи имена неизвестны широкой публике.