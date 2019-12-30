В селе Калиновка Кировоградской области освятили новый храм в честь Рождества Христова на месте разрушенного в период советской власти.

Фото: Кировоградская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, освящение возглавил митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.

После торжественного освящения правящий архиерей возглавил в храме первую Божественную литургию.

«Жители села собрались в этот праздничный день, чтобы стать участниками знаменательного события - восстановления исторической справедливости, ведь много лет назад распоряжением советской безбожной власти древний храм был закрыт и разрушен», - сообщила пресс-служба епархии.

После завершения Литургии в новом храме владыка Иоасаф обратился к верующим с архипастырским словом, в котором рассказал о важности восстановления духовных традиций нашего народа и сохранения православной веры.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, митрополит Иоасаф удостоил благотворителей церковных наград и поблагодарил всех, кто присоединился к благому делу благоустройства храма.