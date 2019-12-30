Немецкий бюджетный авиаперевозчик Eurowings в воскресенье, 29 декабря, сообщил об отмене более 170 рейсов, которые должны были состояться в ближайшие три дня. Причиной отмены стала забастовка бортпроводников лоукостера Germanwings - сестринского компании Eurowings - организованный немецкой профсоюзом бортпроводников Ufo. Обе компании - Eurowings и Germanwings - являются дочерними компаниями авиаконцерна Lufthansa, пишет DW.

Забастовка затронула прежде всего внутригерманские рейсы с понедельника, 30 декабря, до среды, 1 января. Именно в течение этих трех дней продлится забастовка бортпроводников Germanwings. Рейсы были отменены, в частности, из аэропортов Кельн-Бонн, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Дюссельдорф.

Согласно сообщению Eurowings, компания пытается минимизировать негативное влияние забастовки на пассажиров. Более тысячи рейсов в эти три дня состоится согласно расписанию.

Профсоюз Ufo решил прибегнуть к забастовке из-за спора с руководством Germanwings в связи с тем, что компания отклонила просьбу ряда бортпроводников о работе на неполную ставку.