В городе Ровно правоохранители обнаружили подпольные склады с алкоголем. Изъято более 24 тысяч бутылок с фальсификатом, сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 29 декабря.

«На улице Млыновская обнаружены два подпольных складских помещения. Там с целью дальнейшего сбыта хранилась водочная продукция, в основном украинских товаропроизводителей, с поддельными акцизными марками. Общее количество изъятой продукции составляет 24 690 бутылок. Стоимость изъятого устанавливается. Решается вопрос о назначении экспертиз», – говорится в сообщении.

Также правоохранители выясняют происхождение фальсифицированного алкоголя и проводят мероприятия по установлению всей сети сбыта продукции и причастных к преступлению лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье о нелегальном изготовлении и сбыте поддельных марок акцизного налога (ст.199 УК Украины).