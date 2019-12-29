Об этом на странице в Facebook написал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

«В эти минуты Украины передает представителям российской стороны преступников, которые расстреливали Майдан, подрывали мирные демонстрации, совершали другие страшные преступления, в обмен на освобождение из плена украинских героев», — написал он.

Вениславский уточнил, что критики такого обмена забывают о том, что Украина и ранее обменивала на «преступников-негодяев героев».

Он также напомнил, что в обмен на Надежду Савченко Украина отдала России кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих.

«Обменивая преступников негодяев на украинских героев Украина демонстрирует всему миру, что она ценит каждого своего гражданина и в дальнейшем будет бороться за каждого украинца», — добавил представитель президента в КСУ.

Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания» (шире известный как закон Савченко) — закон Украины, которым внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом срока наказания.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что домой из плена вернутся 80 украинцев в рамках обмена пленных.