Такие данные содержатся на сайте НБУ.

В частности, Нацбанк купил на рынке $1,558 млрд, а продал из резервов $50 млн. Чистая покупка валюты за неделю чуть ли не впервые достигла $1,508 млрд.

В общем декабрь стал месяцем, в течении которого НБУ выкупил больше всего валюты — почти $3 млрд. С начала года Нацбанк купил $8,4 млрд, а продал из резервов $529,23 млн.

Таким образом, золотовалютные резервы пополнили почти на $8 млрд — это больше чем программа Международного валютного фонда, которая должна начать действовать в следующие 3 года. Средства от этой программы также должны зачисляться в резервы.