Национальный банк Украины в течении последней недели 2019 года выкупил с межбанковского валютного рынка $1,5 млрд, установив абсолютный рекорд по валютным интервенциям.
Такие данные содержатся на сайте НБУ.
В частности, Нацбанк купил на рынке $1,558 млрд, а продал из резервов $50 млн. Чистая покупка валюты за неделю чуть ли не впервые достигла $1,508 млрд.
В общем декабрь стал месяцем, в течении которого НБУ выкупил больше всего валюты — почти $3 млрд. С начала года Нацбанк купил $8,4 млрд, а продал из резервов $529,23 млн.
Таким образом, золотовалютные резервы пополнили почти на $8 млрд — это больше чем программа Международного валютного фонда, которая должна начать действовать в следующие 3 года. Средства от этой программы также должны зачисляться в резервы.
Выкуп валюты в больших объемах, который наблюдается в последние дни 2019 года, свидетельствует об избыточном предложении валюты и попытках НБУ удержать ревальвацию гривны, то есть ее укрепление.
Выкупленные доллары с рынка будут направлять в международные золотовалютные резервы Украины. Кроме этого, покупая валюту на рынке Нацбанк выводит в обращение новые гривны (то есть, печатает деньги).
Напомним, в обменниках резко подорожал доллар.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время