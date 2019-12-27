Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил три богослужебных текста и восемь текстов акафистов на заседании 26 декабря.
Фото из открытых источников
Об этом сообщает официальный сайт Патриархии.
Решением Синода к общецерковному богослужебному употреблению рекомендованы тексты служб:
Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица»;
преподобномученицам Анне и Матроне Алексиевским;
преподобному Мисаилу Абалакскому.
Для употребления за богослужением и в домашней молитве одобрены тексты акафистов:
Рождеству Христову;
Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Донская»;
Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Млекопитательница»;
Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Отрада» («Утешение»);
преподобной Александре Дивеевской;
преподобному Севастиану Карагандинскому;
праведному Алексию, пресвитеру Московскому;
праведной Софии, княгине Слуцкой.
Утвержденные тексты направлены в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время