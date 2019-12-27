также в разделеРелигия
В Киеве состоится финал фестиваля православной поэзии 5
РПЦ намерена поддерживать православных в Черногории 9
Братия Киево-Печерской лавры передала подарки многодетным семьям 8
На Волыни во время захвата храма активисты ПЦУ сломали ключицу верующей УПЦ 11
В Церкви объяснили, почему Деда Мороза нельзя считать святым Николаем 32
В Херсоне УПЦ проводит фестиваль и благотворительный концерт для сбора средств на социальные проекты 12
Синод РПЦ упорядочил практику совершения молебнов 63
Церковь включила в Собор новомучеников и исповедников нового святого 20
В РПЦ разрешили крестить с сохранением национального имени 9
РПЦ разорвала общение с Александрийским Патриархом 64
Юраша допросили по делу о преследовании священника УПЦ 22
В сети появился сборник статей для церковных музыкантов 13
Предстоятель УПЦ принимает участие в заседании Священного Синода РПЦ 27
В УПЦ рассказали почему важно защищать свою веру 26
Митрополит Варсонофий рассказал о жизни Винницкой епархии УПЦ в 2019 году 18
Патриарх Кирилл на Синоде заявил, что от решения «украинского вопроса» зависит будущее Вселенского Православия 35
В Винницкой области освятили храм УПЦ 21
На Донбассе община УПЦ, которая 5 лет молилась под обстрелами, отметила престольный праздник 18

Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил три богослужебных текста и восемь текстов акафистов на заседании 26 декабря.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает официальный сайт Патриархии.

Решением Синода к общецерковному богослужебному употреблению рекомендованы тексты служб:

Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица»;

преподобномученицам Анне и Матроне Алексиевским;

преподобному Мисаилу Абалакскому.

Для употребления за богослужением и в домашней молитве одобрены тексты акафистов:

Рождеству Христову;

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Донская»;

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Млекопитательница»;

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Отрада» («Утешение»);

преподобной Александре Дивеевской;

преподобному Севастиану Карагандинскому;

праведному Алексию, пресвитеру Московскому;

праведной Софии, княгине Слуцкой.

Утвержденные тексты направлены в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги