Президент Владимир Зеленский досрочно снял дисциплинарное взыскание с первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 «О привлечении к дисциплинарной ответственности», - говорится в документе.
В сентябре президент Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя Офиса президента Андрея Богдана «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровской области».
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