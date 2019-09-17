Президент Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю главы Офиса президента Сергею Трофимову и заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко.
Соответствующий указ №699 от 17 сентября обнародован на сайте президента.
«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В. Зеленского в Днепропетровскую область объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины», – сказано в документе.
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