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Президент Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю главы Офиса президента Сергею Трофимову и заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко.

Соответствующий указ №699 от 17 сентября обнародован на сайте президента.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В. Зеленского в Днепропетровскую область объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины», – сказано в документе.
ForUm

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