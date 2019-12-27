Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства смертельной ДТП с участием оперуполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, 25 декабря около 20:00 полицейский, находясь за рулем служебного автомобиля марки «Daewoo Lanos», совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину. Пострадавшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия.
Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время