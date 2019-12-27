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Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства смертельной ДТП с участием оперуполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, 25 декабря около 20:00 полицейский, находясь за рулем служебного автомобиля марки «Daewoo Lanos», совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину. Пострадавшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины.
ForUm

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