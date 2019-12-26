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Сборник «Рождественские беседы о духовной музыке», в который вошли доклады участников секции «Музыкальная культура православного мира» XXVII Международных Рождественских образовательных чтений стали доступны для просмотра и скачивания в интернете.

Фото: Святогорская лавра

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине».

«В числе вошедших в книгу статей: «Слово, звук и душа» композитора, кандидата искусствоведения, профессора Бостонского университета (США) Якова Губанова; «Вновь о начале церковного пения на Руси: о времени и путях введения нотации» кандидата искусствоведения Светланы Поляковой (Португалия); «Человек как совершенный музыкальный инструмент, согласно учению Климента Александрийского, и антропоморфные инструменты» доктора искусствоведения Татьяны Владышевской», - сообщается в источнике.

В сборнике собраны 24 статьи авторов из Польши, Португалии, России, США и Китая.

В статьях поднимаются разнообразные по своей тематике, актуальные вопросы духовной музыкальной культуры, как научные, так и практические, а также вопросы воспитания будущих православных музыкантов.

 
ForUm

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